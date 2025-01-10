شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الأسبوع الخامس عشر بدوري الكرة النسائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الخامس عشر من عمر دوري الكرة النسائية، حيث يلتقي الاتحاد السكندرى واتحاد بسيون، دلفي والمعادي واليخت، الجونة ومودرن سبورت، انبي ووادي دجلة، بيراميدز والزمالك، البنك الأهلي والمصري، مسار والمقاولون العرب، بالم هيلز ومركز شباب الأميرية، الطيران وزد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، ويحل مسار ثانيا برصيد 30 نقطة، ودجلة ثالثا ب28 نقطة وزد رابعا بنفس الرصيد والزمالك خامسا ب27 نقطة، بينما يقبع الاتحاد السكندرى في المركز الأخير بنقطتين.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.