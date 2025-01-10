شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينتظر الموافقة على المشاركة في كأس العرب 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، قرار اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، بالموافقة على مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها في قطر نهاية العام الجاري.



وكشفت اللجنة الأولمبية القطرية اليوم الأربعاء عن موعد بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال عام 2025، وحددت اللجنة بأن بطولة كأس العرب ستدور انطلاقا من 1 ديسمبر وحتى 18 من ذات الشهر.



وأوضحت اللجنة الأولمبية القطرية أن مباريات بطولة كأس العرب ستقام على ملاعب كأس العالم قطر 2022.



وكانت دولة قطر قد استضافت منافسات كأس العرب قطر 2021 (البطولة التي أقيمت للمرّة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا") بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر، وتوّج المنتخب الجزائري بهذه النسخة بعد مباراة حماسية ومشوقة أمام المنتخب التونسي في النهائي الذي أقيم على أرضية استاد البيت بالخور.