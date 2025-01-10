شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مؤتمر كولر وملعب مران الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي مرانه الرئيسي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة فريق استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويقام المران على استاد فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.

ويُعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، ويحضر الاجتماع من الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة وكرم عطا الإداريين بالفريق، والعميد علاء صلاح الدين، المنسق الأمني، بالإضافة إلى ممثلي فريق استاد أبيدجان ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث يتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة وزي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

أما المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي سيحضره مارسيل كولر، المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق سيُعقد في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة الأهلي في كوت ديفوار، 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس -أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا -وسام أبو علي - سمير محمد وحسين الشحات.

وشهدت القائمة عودة محمد هاني بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة الطويلة في الركبة ، فيما يغيب، الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم للإصابة، ويغيب للإصابة أيضاً، كلاً من طاهرمحمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد وحمزة علاء فيما يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب إنهاء إجراءات إنتقاله إلى نادي قطر القطري، كما يغيب محمود عبد المنعم كهربا للسبب ذاته حيث إقترب من الإنتقال لأحد الأندية الليبية ، ويتواصل غياب علي معلول لعدم القيد في قائمة الفريق.

ويدخل الأهلي مباراة الغد التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل في البطولة القارية التي يحمل لقبها بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير وهي الخسارة التي قلبت الموازين في المجموعة.