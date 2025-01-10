شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة لنجوم الأهلى داخل الفندق استعدادا لمباراة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى محاضرة فنية للاعبين داخل مقر إقامة الفريق بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد المحاضرة استعراض الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال المباراة بجانب تحليل نقاط القوة والضعف في صفوف فريق استاد أبيدجان.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب المباراة المقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان غداً السبت فى السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.