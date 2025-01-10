شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى مواجهة رومانيا ببطولة إسبانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد مواجهة ودية أمام نظيره الرومانى فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى إطار بطولة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فىيها المنتخب استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا و الدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وتضم دورة إسبانيا الودية، منتخبات مصر والنرويج ورومانيا وإسبانيا والأرجنتين وسلوفاكيا، ويخوض خلالها منتخبنا ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلعب مع النرويج ورومانيا والمواجهة الثالثة تتحدد حسب سير المنافسات.

ويرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج ،خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

ويتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير المقبل قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.