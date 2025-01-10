شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ضيفا على طلائع الجيش في الجولة الثامنة من دوري NILE.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ستاد جهاز الرياضة في السابعة مساءً، مواجهة مثيرة تجمع بين فريقي، طلائع الجيش، صاحب الأرض، وضيفه فريق سيراميكا، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى NILE، حيث يبحث كل منهما عن الفوز وتحسين أوضاعه في جدول المسابقة.

وكان طلائع الجيش تلقى هزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة، بينما تعادل سيراميكا مع المصري بهدف لمثله.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط حصدهم أبناء عبد الحميد بسيوني، عقب خوض 7 مباريات، حيث فاز الطلائع في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، حصد سيراميكا 12 نقطة خلال مشواره بالدوري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو سيراميكا 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

ويسعى فريق الطلائع لتصحيح المسار واستعادة النتائج الإيجابية للهروب من صراع قاع الجدول، بينما يأمل أبناء أيمن الرمادي في مواصلة عروضهم القوية بالدوري والفوز على الطلائع للتقدم بالمربع الذهبي في جدول ترتيب المسابقة.