شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع خطة لتأهيل المدربين والإداريين الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الاتحاد المصري لكرة القدم خطة طموحة لتأهيل المدربين والإداريين الرياضيين خلال فصل الصيف المقبل، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتطوير الكرة المصرية على كافة المستويات.

تهدف هذه الخطة الشاملة إلى رفع كفاءة الكوادر التدريبية والإدارية العاملة في الأندية والمنتخبات، وتزويدهم بأحدث الأساليب التدريبية والتقنيات الحديثة في مجال كرة القدم.



ومن المتوقع أن تشمل الخطة مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية والورش العملية التي ستغطي مختلف الجوانب الفنية والإدارية للعبة.



أهداف الخطة تتضمن تطوير مهارات المدربين في تصميم التدريبات وتنفيذها، والتعرف على أحدث التطورات في علم النفس الرياضي والتغذية الرياضية، وتحسين مهارات الإدارة والتخطيط في المجال الرياضي، وبناء شبكة علاقات بين المدربين والإداريين في مصر والعالم.



برامج تدريبية عبر الإنترنت: سيتم توفير برامج تدريبية عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إلى الدورات التدريبية.