شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام استاد أبيدجان في بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلى الاستعداد لخوض مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري مساء السبت المقبل، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار، علماً بأن المارد الأحمر فاز على استاد أبيدجان في لقاء الجولة الأولى بنتيجة 4-2 بالقاهرة.

وأستبعد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى لاعبه كهربا من قائمة الفريق فى رحلة كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى شهدت عودة محمد هانى بعد غياب طويل للإصابة.

وشهدت قائمة الأهلي المتواجدة الأن فى أبيدجان كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وتراجع فريق الأهلي للمركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوز منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي باستاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، بالجولة الرابعة بدور المجموعات الإفريقي.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب الأهلي في انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف، وبهذه النتيجة تنتهي سلسلة الأهلي التاريخية الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة في آخر 27 مباراة في البطولة الأفريقية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) - 8 نقاط.

2- الأهلي (مصر) - 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان (كوت ديفوار) - نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام ستاد أبيدجان فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد الأهلى لمواجهة ستاد أبيدجان الايفواري فى السادسة مساء السبت المقبل، وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

تنقل جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.