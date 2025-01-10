شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة مستحقاته.. ماذا قدم سيف الدين الجزيرى مع الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أزمة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مع مسئولي النادي الأبيض،خلال الساعات الماضية،بعد جمع اللاعب متعلقاته،من النادى وخروجه من معسكر مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويسلط الخليج 365 الضوء في السطور التالية على أرقام اللاعب مع الزمالك بعد أزمة مستحقاته..

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمى المتخصص في الإحصائيات شارك اللاعب في 140 مباراة مع الزمالك سجل 37 هدفاً وصنع 19 هدفاً بمعدل 8644 دقيقة وحصل على 12 بطاقة صفراء ولم يتعرض للطرد.

وكان مصدر كشف لليوم السابع، أن مطالب سيف الجزيرى عبارة عن راتب 3 أشهر "منذ انطلاق الموسم الجديد"، بالإضافة إلى قيمة المستحقات القدمية التى تبلغ 550 ألف دولار، وحصل منها اللاعب على دفعة واحدة فقط مقابل التنازل عن الإنذار الأول، وبعدها لم يحصل على باقى المستحقات من حينها.

وتابع المصدر تصريحاته أنه بعد انقضاء مهلة الـ 15 يومًا ولم يقُم مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعب سيكون من حقه فسخ التعاقد، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، حيث أوضح أنه بمجرد إرسال النادى ميل رسمى للاعب موقع من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، يصبح من حق اللاعب المطالبة بقيمته.