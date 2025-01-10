شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 يسعى لإنجاز تاريخي فى أمم إفريقيا تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 لخوض تحدٍ جديد في بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في مارس المقبل في المغرب، حيث يأمل الفريق بقيادة المدير الفني أحمد الكاس في كتابة إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى تاريخ كرة القدم المصرية.

منتخب الناشئين حقق اللقب مرة واحدة فقط عام 1997، عندما أقيمت البطولة في بوتسوانا، حيث توج بالبطولة بعد الفوز على منتخب مالي في المباراة النهائية.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الفراعنة الصغار من إضافة أي لقب آخر إلى خزائنهم في هذه الفئة العمرية.

هذا مع العلم أن خمسة منتخبات تتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد لقبين لكل منها، وهي: جامبيا، الكاميرون، مالي، نيجيريا، وغانا.

ويسعى المنتخب المصري إلى الانضمام لهذه القائمة الذهبية، حيث سيكون الفوز باللقب في النسخة المقبلة بمثابة معادلة لهذه الفرق من حيث عدد الألقاب.

بقيادة المدرب الوطني أحمد الكاس، يركز منتخب الناشئين على تحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد والتحضير، وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية لرؤية الفراعنة الصغار يحققون إنجازًا جديدًا يرفع علم مصر عاليًا في المحافل القارية.

التتويج بلقب أمم إفريقيا تحت 17 سنة ليس مجرد هدف رياضي، بل هو فرصة لإبراز مواهب الجيل الجديد من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل كرة القدم المصرية، ويطمحون للسير على خطى النجوم الكبار الذين شرفوا الكرة المصرية على الساحة الدولية.