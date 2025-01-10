الامارات | سباق دبي للدراجات المائية ينطلق اليوم بـ 4 فئات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2025)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2024-2025، على مياه شاطئ الشروق في دبي ويستمر حتى غد.

وذكر نادي دبي للرياضات البحرية، في بيان صحافي، أن نحو 70 متسابقاً يمثّلون بلداناً عدة، يتنافسون في سباق دبي للدراجات المائية على ألقاب 10 فئات متنوعة، تشمل جالس الدراجات المائية وعددها أربع فئات، وواقف الدراجات المائية وعددها ست فئات.

وستقام المراحل التنافسية الرسمية اليوم لأربع فئات هي «واقف جي بي 2 مخضرمين» (2 ستروك) لمدة 10 دقائق، و«جالس جي بي 3» لمدة 10 دقائق، و«واقف جي بي 4» (4 ستروك) لمدة 10 دقائق، و«جالس جبي 4» لمدة 10 دقائق، على أن تُستكمل منافسات هذه الفئات غداً بإقامة الجولة الثانية والحاسمة.