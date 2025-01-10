الامارات | 312 ألف دولار جوائز السباق الرئيس في ماراثون دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة للنسخة الـ24 من ماراثون دبي الدولي، التي تنطلق بعد غد، عن قيمة الجوائز المالية للسباق الرئيس، الذي يُشارك فيه صفوة اللاعبين واللاعبات العالميين، الذين أكدوا حضورهم رسمياً للمشاركة في هذا الحدث السنوي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية المخصصة للسباق الرئيس هذا العام 312 ألف دولار، فضلاً عن الجوائز المالية الأخرى المخصصة لسباقَي 10 كيلومترات وأربعة كيلومترات، وسط توقعات بمشاركة 20 ألف عدّاء وعدّاءة في السباقات الثلاثة.

وسيحصل الفائز في السباق الرئيس لفئتَي الرجال والسيدات على 80 ألف دولار لكل منهما، في حين يحصل الوصيف في السباقين على 40 ألف دولار، والثالث في كل منهما على 20 ألف دولار.

وتتفاوت الجوائز المالية حتى المركز الـ10، إذ يحصل صاحبا المركز الرابع على 10 آلاف دولار، و5000 دولار لصاحبي المركز الخامس، و4000 دولار لصاحبَي المركزين السادس، و3000 دولار للمركزين السابع، و2500 دولار لصاحبَي المركز الثامن، و2000 دولار لصاحبي المركز التاسع، و1500 دولار لصاحبي المركز الـ10.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي مؤتمراً صحافياً في الساعة 11:00 صباح اليوم في فندق سيرو ون زعبيل للإعلان عن التفاصيل الكاملة للماراثون.

وأكد المنسق العام لماراثون دبي، المستشار أحمد الكمالي، أن ماراثون دبي يتمتع بمكانة متقدمة بين السباقات العالمية، بفضل الجهود التي بُذلت منذ انطلاق ماراثون دبي للمرة الأولى في عام 2000.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الماراثون أكد التزام دبي بمفهوم الرياضة من خلال التوسع في الفعاليات المرافقة له، مثل سباقات الأطفال والجري للهواة، والسباقات العائلية، ليُصبح الحدث منصة شاملة تشجع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في الرياضة».

وأضاف: «شهد الماراثون منذ بداياته نمواً استثنائياً، سواء من حيث عدد المشاركين، وكذلك جودة الأداء والنتائج المحققة، وجوائزه المالية، إذ جاء المتسابقون من أكثر من 150 جنسية، في خطوة تؤكد أن دبي بيئة جاذبة لكل دول العالم».

وتابع: «نجح الماراثون أيضاً في جذب آلاف الزوار سنوياً إلى دبي، ما كان له تأثير إيجابي في القطاع السياحي والإسهام في الترويج للمدينة، وإبرازها وجهة رياضية عالمية تعكس نمط الحياة العصري، الذي يجمع بين الرياضة والرفاهية».

وأوضح: «على الصعيد الفني أسهم الماراثون - في أكثر من نسخة - في تأهيل العدّائين لدورات الألعاب الأولمبية بتحقيقهم الأرقام المطلوبة في منافساته، وآخرها النسخة الماضية التي شهدت تحقيق 24 رقماً تأهيلياً لدورة الألعاب الأولمبية الماضية في باريس 2024».