الامارات | عادل تاعرابت: النصر تطور كثيراً بعد أن كان قريباً من الهبوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر قائد فريق النصر، المغربي عادل تاعرابت، أن فريقه تطور كثيراً في الموسمين الماضيين، مقارنة بالسابق، حيث كان «العميد» قريباً من الهبوط لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، وينافس في مراكز متأخرة في جدول الترتيب، مشيراً إلى أن الفريق رغم الخسائر التي تعرّض لها أخيراً، فإنه لايزال ينافس ويقدم عروضاً جيدة، خصوصاً أنه يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق تسع نقاط عن المتصدر.

وتعرّض النصر هذا الموسم إلى أربع هزائم، وكانت أمام الوصل، والجزيرة، والشارقة ثم خسر أمام شباب الأهلي أخيراً في الجولة الـ11 من دوري المحترفين، وهو ما أغضب الجمهور الطامح للمنافسة على لقب الدوري.

كما ودع النصر كأس رئيس الدولة من دور الـ16، وودع أيضاً كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي، ليبقى حالياً منافساً في الدوري فضلاً عن دوري أبطال الخليج للأندية، وكأس السوبر القطري الإماراتي.

ودافع قائد فريق النصر عن وضع الفريق قائلاً لـ«الإمارات اليوم»: «حضرت إلى النصر منذ ثلاثة مواسم، وكان الفريق قريباً من دوري الهبوط وموقفه متأزم، أعتقد أن الوضع الآن أفضل بكثير نحن نوجد بالقرب من مربع الكبار، ووصلنا الموسم الماضي إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وشاهدنا كيف خسرنا بخطأ تحكيمي، وننافس على صدارة البطولة الخليجية، أعتقد أن الفريق أفضل الآن ويتحسن من مباراة إلى أخرى».

وعن الخسارة في أربع مباريات أمام فرق الصدارة والقريبة من المستوى الفني للعميد، أضاف: «خسرنا أمام الشارقة بسبب النقص العددي، وأمام شباب الأهلي خضنا ثلاث مباريات شهدت ثلاثة أخطاء تحكيمية مؤثرة خسر العميد بسببها، وهذه ليست أعذاراً للخسارة، كما أن فريق شباب الأهلي يضم قائمة متكاملة رائعة ودكة بدلاء قادرة على تعويض غياب أي لاعب، لكننا ننافسه ونحن على مقربة منه، وساعدته الأخطاء التحكيمية في تحقيق الفوز».

وتابع: «النصر لا ينقصه شيء، لكنه يتطور من مباراة إلى أخرى، أمام شباب الأهلي في المباراة الأخيرة، قدمنا مباراة جيدة وكبيرة تكتيكياً، لكن خسر الفريق بسبب خطأ تحكيمي، (العميد) الآن ينافس الفرق كافة على الألقاب، ونتقدم بشكل كبير ونتطور من مباراة إلى أخرى، أعتقد أن الجمهور يشاهد ذلك التطور مقارنة بالأعوام الماضية، الوضع يتحسن من مباراة إلى أخرى».

وعن مواجهة كلباء، اليوم، في الجولة الـ12 من دوري المحترفين، أكد عادل تاعرابت أن العميد يبحث عن الفوز والقتال في كل مباراة يخوضها.

وتتبقى لفريق النصر مباراتان أمام كلباء والعين في آخر جولتين بالدور الأول من الدوري، وسيخوض مباراة قوية أمام قطر القطري، يوم 17 يناير الجاري، على كأس السوبر الإماراتي - القطري على استاد آل مكتوم في دبي.

عادل تاعرابت:

. فريق شباب الأهلي يضم قائمة متكاملة رائعة ودكة بدلاء قادرة على تعويض غياب أي لاعب.