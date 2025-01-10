الامارات | النصر لم يخسر على ملعبه منذ 14 شهراً تحت قيادة شرودر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق النصر مع المدرب الهولندي، ألفريد شرودر، رقماً قياسياً تاريخياً بعدم الخسارة على استاد آل مكتوم ببطولة الدوري منذ ما يقارب 14 شهراً، وبالتحديد منذ آخر خسارة للفريق أمام البطائح في الثالث من نوفمبر 2023 تحت قيادة المدرب الصربي غوران، قبل أن تتم إقالته والاستعانة بمدرب العين السابق، شرودر، الذي أسهم في تحسن أداء الفريق كثيراً، لكنه لايزال يبتعد عن المنافسة، رغم وجوده بالقرب من مربع الكبار.

وتفصيلاً، خاض فريق النصر تحت قيادة المدرب الهولندي 13 مباراة على استاد آل مكتوم ببطولة الدوري، نجح في الفوز بتسع مباريات وتعادل في أربع، ولم يخسر أي مباراة، رغم خسارته في بطولة كأس رئيس الدولة أمام الشارقة هذا الموسم، ولكن يبقى سجل الخسارة خالياً في استاد آل مكتوم ببطولة الدوري، مع العلم أن النصر خسر أمام الوصل في آخر مباراة بالموسم الماضي، لكن المباراة أقيمت على استاد الوصل في زعبيل الذي شهد تتويج الوصل بالدوري، رغم أن المباراة كان مقرراً لها استاد آل مكتوم.

ويخوض فريق النصر اليوم مباراة مهمة أمام كلباء في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، يسعى من خلالها إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، واستكمال سلسلة النتائج الإيجابية في البطولة تحت قيادة شرودر، إضافة إلى تعويض الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي بهدفين دون مقابل، وهي الخسارة التي نقلت الفريق من المركز الثالث إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

سجل إيجابي لكنه غير كافٍ

وأكد قائد فريق النصر والمنتخب الوطني السابق، عبدالرحمن محمد، أن عدم خسارة النصر في 13 مباراة على استاد آل مكتوم يعتبر أمراً إيجابياً، ويشير إلى تطور الفريق تحت قيادة المدرب شرودر، ولكنه في الوقت نفسه غير كافٍ للمنافسة على لقب الدوري والوجود في صلب المنافسة، بسبب خسارة الفريق في أربع مباريات أمام الفرق المنافسة على اللقب، والتعادل في مباراة أمام الوحدة.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «النصر يحتاج إلى توازن بين النتائج والعروض من أجل مواصلة المشوار في بطولة الدوري ومحاولة المنافسة على اللقب، ولا يجوز أن يخسر الفريق أمام الفرق المنافسة، ويحصل على نقطة واحدة من 15 نقطة أمام فرق الصدارة. بالتأكيد الحفاظ على السجل خالياً من الخسارة ببطولة الدوري في استاد آل مكتوم أمر إيجابي، ودافع للفريق والجهاز الفني لمواصلة العروض والنتائج، ولكن دائماً عشاق العميد يبحثون عن الأفضل».

وأضاف: «مشكلة النصر قبل شرودر كانت عدم تحقيق نتائج إيجابية أمام فرق الوسط والقاع، أما الآن فالفريق يتخطى كل الفرق في وسط ومؤخرة الجدول، ويخسر أمام فرق الصدارة المنافسة على اللقب، ويجب أن يكون هناك توازن في النتائج والعروض، وهذا الخلل ناتج عن أسباب مختلفة، منها عدم الاستقرار على التشكيل، خصوصاً في خط الدفاع، والغيابات المؤثرة، وهبوط مستوى عدد من نجوم الفريق في بعض المباريات».