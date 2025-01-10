الامارات | نجم العين سيغوفيا يبتعد عن الملاعب 3 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، ماتياس سيغوفيا، عملية جراحية ناجحة لتثبيت الكسر في القدم اليمنى، صباح أمس، في العاصمة أبوظبي، تحت إشراف طبيب الفريق، الدكتور نيكولاس تزوروديس، الذي أكد بدوره للموقع الرسمي لنادي العين نجاح العملية، موضحاً أن حالة اللاعب مستقرة وهو في مرحلة التعافي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعود للتدريبات بعد نحو ثلاثة أشهر.

من جانبه، أعرب اللاعب سيغوفيا عن شكره وتقديره العميقين لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة له منذ انضمامه لصفوف الفريق حتى بعد تعرضه للإصابة، كما عبر عن امتنانه للجهود التي بذلها الجهاز الطبي للنادي، إضافة إلى الدعم المعنوي الكبير الذي حظي به من زملائه اللاعبين وجماهير النادي وجميع المنتسبين للعين.

واختتم سيغوفيا حديثه متمنياً العودة القوية إلى الملاعب، للإسهام مع الفريق في تحقيق طموحات النادي.