الامارات | حتا ودبا يخوضان قمة قوية في دوري «الهواة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق حتا منافسه فريق دبا، في الساعة 4:55 مساء اليوم، في القمة الكروية التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، التي تقام على استاد حمدان بن راشد في نادي حتا.

وتعتبر المباراة إحدى أهم مباريات الموسم الحالي، إضافة إلى كونها نقطة تحول للفريقين في المنافسة على نيل إحدى بطاقتَي التأهل المؤدية للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. ويبلغ رصيد دبا 22 نقطة في المركز الثاني، بينما حتا 15 نقطة في المركز الخامس، وخاض مباريات أقل.

ويبحث الفريقان عن نتيجة الفوز، لأن التعادل لن يخدمهما بسبب المنافسة القوية التي تفرضها عليهم فرق العربي والظفرة والفجيرة، كما تقام اليوم مباراة تجمع «غلف إف سي» والحمرية. وتستكمل المنافسات، غداً، بأربع مواجهات، أهمها مواجهة يونايتد مع الظفرة، ومصفوت مع الفجيرة، و«مجد» مع الجزيرة.

وتبرز غداً مباراة المتصدر العربي 23 نقطة بملعبه مع غلف يونايتد الذي يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط، في مباراة سهلة لفارق الإمكانات الفنية، إلا أنها لا تخلو من الخطورة بسبب الأسلوب الدفاعي لفريق غلف يونايتد.