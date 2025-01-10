الامارات | ميدفيديف وروبليف يشاركان في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، إحدى بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، مشاركة نخبة من ألمع نجوم اللعبة في منافسات الدورة الـ33 التي تنطلق في 16 فبراير المقبل، بمن فيهم البطلان السابقان دانييل ميدفيديف وأندري روبليف.

وذكر بيان صحافي أن «الروسي ميدفيديف (28 عاماً)، حامل لقب دورة عام 2023، يعود إلى دبي بعد موسم صعب لم يُحرز خلاله أي لقب للمرة الأولى منذ عام 2017، ويمتلك اللاعب المصنف خامساً عالمياً، في رصيده 20 لقباً خلال مسيرته الاحترافية، من بينها لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2021، ويتطلع إلى بداية موفقة في عام 2025 باستعادة لقبه في دبي».

من جهته، يحتل بطل عام 2022، أندري روبليف (27 عاماً)، حالياً المركز التاسع في التصنيف العالمي، بعد فوزه بلقبين في بطولات رابطة محترفي التنس عام 2024، حيث تُوّج بلقبي بطولة مدريد المفتوحة للتنس وبطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس، ويطمح لتحقيق أداء متميز في دبي، علماً بأنه يحمل في رصيده 16 لقباً خلال مسيرته الاحترافية.

من جانبه، قال مدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة، صلاح تهلك: «سيكون المشجعون على موعد مع فرصة مميزة للاستمتاع بدورة استثنائية من البطولة المدرجة ضمن بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة. ونتطلع لمشاهدة المستوى التنافسي العالي الذي ستشهده البطولة هذا العام، لاسيما مع تأكيد مشاركة كوكبة من أبرز اللاعبين، كما سنعلن أسماء مزيد من النجوم المشاركين خلال الأسابيع المقبلة».