الامارات | لوبا فاريلا تظفر بكأس اليمامة للقدرة في سيح السلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة الأوروغوايانية، لوبا فاريلا، بلقب كأس اليمامة للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 106 فرسان وفارسات من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وجاءت لوبا فاريلا في المركز الأول على صهوة الفرس «رو جينيرالا» المملوكة لإسطبلات «إم 7»، رغم أنها بدأت السباق بحصولها على المركز الـ31 في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتقدمت إلى المركز الـ18 في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، وواصلت تقدمها بصعودها إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً.

ونال الفارس راشد محمد المهيري المركز الثاني على صهوة الفرس «رانسوم شاسام» المملوكة لإسطبلات «إف 3»، بعدما جاء في المركز الـ23 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الـ16 في المرحلة الثانية، وصعد إلى المركز الثامن في المرحلة الثالثة، وأنهى السباق بحصوله على المركز الثاني في المرحلة الرابعة.

وحصل الفارس عبدالله محمد الحمادي على المركز الثالث ممتطياً صهوة الفرس «ستيرلنغز سفاري» المملوكة إلى إسطبلات «الريف عجبان»، باحتلاله المركز الثامن في المرحلة الأولى، وتقدم إلى الصدارة في المرحلة الثانية، كما حافظ على المركز الأول في المرحلة الثالثة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في نهاية السباق.