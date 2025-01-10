الامارات | شباب الأهلي يطمح إلى رؤية الصدارة من بوابة العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يملك فريق الشباب الأهلي فرصة استعادة صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على منافسه العين، في الساعة 19:45 من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة، وفي المقابل تقام اليوم أيضاً مواجهتان ضمن الجولة الـ12 من المسابقة، تجمع الأولى بين النصر وكلباء، بينما يلتقي في الثانية البطائح بنظيره العروبة.

ولا بديل أمام «فرسان دبي»، أصحاب المركز الثاني برصيد 26 نقطة، سوى الانتصار في لقاء العين إن أرادوا الصعود إلى قمة الترتيب، نظراً لأن التعادل سيصب في مصلحة استمرار الشارقة (28 نقطة) في الصدارة. كما أن عليهم مضاعفة جهودهم لتفادي مفاجآت العين صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، الذي تعد المواجهة بالنسبة له فرصة لاستعادة حظوظه في المنافسة على اللقب.

وقدم شباب الأهلي نفسه خلال المباريات الـ10 التي خاضها حتى الآن بصورة قوية، إذ حافظ على سجله خالياً من الهزائم (فاز في ثماني مباريات وتعادل مرتين)، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في المسابقة. وقد يمثل ذلك دافعاً إضافياً له للاستمرار في حصد النقاط خلال مساعيه لاستعادة اللقب الذي فقده في النسخة الماضية لمصلحة جاره الوصل.

وفي المواجهة الأخرى، يستقبل فريق النصر، الذي يحتل المركز السادس (19 نقطة)، في الساعة 17:05 عصراً على استاد آل مكتوم، ضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز السابع (17 نقطة)، ويمر «العميد» بمرحلة من عدم التوازن، وهو ما سيتطلب منه إيقاف نزيف النقاط، خصوصاً أن صفوفه ستكون مكتملة في لقاء اليوم. بدوره، يخوض كلباء بقيادة لاعبه مهدي قائدي اللقاء متحفزاً بعد استعادة نغمة الانتصار بفوزه في الجولة الماضية على عجمان 3-2.

كما تشهد المباراة الثالثة التي تجمع بين البطائح والعروبة، في الساعة 17:05 عصراً، الظهور الأول للبطائح صاحب الترتيب قبل الأخير (خمس نقاط)، بعد إقالة المدرب الكرواتي جوران توميتش بسبب سوء النتائج، وتكليف مساعده عدنان محمد بالمهمة، إذ يستقبل على استاد خالد بن محمد ضيفه العروبة (ثلاث نقاط)، وتمثل النقاط الثلاث أهمية بالغة للطرفين الباحثين عن الهروب من الهبوط.

. مباراة العين وشباب الأهلي مؤجلة من الجولة السابعة.