شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم في دوري NILE والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تُفتتح اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري NILE، بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل إنبي ضيفاً على فريق بتروجت في قمة الأندية البترولية، بينما يصطدم الطلائع بضيفه سيراميكا.

موعد مباراة انبى وبتروجت

مع دقات الرابعة مساءً، يحل فريق إنبي زعيم الأندية البترولية، ضيفاً على نظيره بتروجت، في تحد من نوع خاص ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري NILE، خلال اللقاء الذي يقام على ستاد الكلية الحربية.

و يبحث كل فريق في مواجهة اليوم، عن حصد الثلاث نقاط والتقدم في جدول مسابقة الدوري، وكان فريق إنبي تعادل مع الأهلي في الجولة الماضية سلبياً، بينما تعادل بتروجت مع زد إف سي بهف لمثله.

موعد مباراة سيراميكا وطلائع الجيش

يستضيف ستاد جهاز الرياضة في السابعة مساءً، مواجهة مثيرة تجمع بين فريقي، طلائع الجيش، صاحب الأرض، وضيفه فريق سيراميكا، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري NILE، حيث يبحث كل منهما عن الفوز وتحسين أوضاعه في جدول المسابقة.

وكان طلائع الجيش تلقى هزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة، بينما تعادل سيراميكا مع المصري بهدف لمثله.

القناة الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورت مباريات دوري NILE، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.