شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

وقع اللاعب أحمد ياسين، مدافع البنك الأهلي ومنتخب مصر، على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة عام واحد على سبيل الإعارة في أولى صفقات الفريق الشتوية.

ويعد أحمد ياسين من أفضل اللاعبين في مركز المساك، وينضم اللاعب الى غزل المحلة بحثا عن المشاركة في المباريات بسبب عدم اعتماد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى عليه الفترة الماضية.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره بيراميدز ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والمقرر لها يوم 15 من الشهر الجارى، حيث تقام على استاد الدفاع الجوى في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.