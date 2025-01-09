شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يسجل أول أهداف الزمالك أمام أبو قير فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر



سجل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أول أهداف مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة فى المباراة التى تجمع الفريقين بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتى تقام بإستاد القاهرة.

وسجل زيزو الهدف فى الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، معلنا تقدم الزمالك على أبو قير .

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد محمود في الدفاع، و في خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ويعتمد في الهجوم على كونراد ميشالاك، ناصر منسي، أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

ووجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك العديد من النصائح والتحذيرات للاعبى الفريق، قبل المباراة ، وعلى رأسها عدم الاستهانة بالخصم أو استسهال المباراة، خاصة أن المنافس لديه طموحات كبيرة وسيلعب اللقاء بدون ضغوط على عكس الفريق الأبيض الذى تشير كل التوقعات إلى إمكانية تأهله إلى الدور الـ16 من كأس مصر.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو قير الأسمدة ودرس كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

