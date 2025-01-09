شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 9/1/2024 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها بعثة الأهلي تطير إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان بدوري الأبطال، وأبو ريدة يزور مسار لتقديم التهنئة بعد الفوز ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات، والإسماعيلى يتعرض لوقف القيد مجددا.. صورة.

بعثة الأهلي تطير إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان بدوري الأبطال

غادرت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، مطار القاهرة، متجهة إلى كوت ديفوار ومواجهة استاد أبيدجان يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

أبو ريدة يزور مسار لتقديم التهنئة بعد الفوز ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات

نادي مسار حقق ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وترشح لجائزة أفضل فريق نسائي في ترشيحات الكاف

افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب بنى سويف وسط إشادة كبيرة من المحافظ.. صور

افتتح مجلس ادارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة، ياسر الرملى اليوم الخميس، المرحلة الأولى التجريبية، لفرع بنى سويف بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

الأهلي: الأشعة تؤكد إصابة أشرف داري بشد في العضلة الخلفية

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

الإسماعيلى يتعرض لوقف القيد مجددا.. صورة

أدرج الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نادى الإسماعيلى مجددا في الأندية الموقف قيدها بتاريخ 8 / 1 / 2025، بعدما تم فتح قيده لمدة أيام بسيطة بعد تخفيض العقوبة التأديبية من فترتين لفترة واحدة.

بعثة المصري تطير إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا بالكونفدرالية في رحلة 6 ساعات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برئاسة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي، مطار القاهرة الدولي قبل قليل، متوجهة إلى نيجيريا لمواجهة فريق إنيمبا بالكونفدرالية

مصدر بالزمالك: التفاوض مستمر مع الجزيرى لحل أزمة المستحقات

أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن سيف الجزيرى لاعب الفريق، لم تنتهى أزمته مع الفريق حتى الآن، والخاصة بمستحقاته المتأخرة، لدى النادى، التي تبلغ راتب 3 أشهر بالإضافة إلى قيمة مستحقاته القديمة 550 ألف دولار.