شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..الزمالك يتقدم على أبو قير فى كأس مصر بتوقيع زيزو والان مع تفاصيل الخبر

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة بتقدم الأبيض بنتيجة 1-0 فى المباراة التى تجمع الفريقين بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتى تقام بإستاد القاهرة.

سجل هدف الزمالك أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 22 من أحداث الشوط ، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لترتطم بالدفاع وتسكن الشباك.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 40 من أحداث المباراة، ، إلا أن زيزو أخفق فى تسديدها، بعد تصدى السيد الصاوى حارس أبو قير لها.

وقام لاعبو أبو قير بالتسديد أكثر من مرة على مرمى الزمالك، إلا أن محمد صبحى تصدى لإحداها، وأخرى مرت بجوار القائم الأيسر، حتى انتهى الشوطالأول بتقدم الزمالك بهدف .

ويخوض الزمالك المباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد محمود في الدفاع، و في خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ويعتمد في الهجوم على كونراد ميشالاك، ناصر منسي، أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

بينما يخوض أبو قير المباراة بتشكيل يضم السيد الصاوي في حراسة المرمى، أحمد عادل، محمود علاء، محمد أحمد، محمد علاء في الدفاع، وفى خط الوسط يوسف حمدي، عبد الله محمد، خالد ربيع وفى الهجوم هشام رمضان ، جون مابيتشو، محمود كلشط.

ويجلس على مقاعد البدلاء أحمد فايز وعلي عزت ورامز ميلاد ومحمد مجدي وإبراهيم جلال وعادل يحيى وطه إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد عصام.

ووجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك العديد من النصائح والتحذيرات للاعبى الفريق، قبل المباراة ، وعلى رأسها عدم الاستهانة بالخصم أو استسهال المباراة، خاصة أن المنافس لديه طموحات كبيرة وسيلعب اللقاء بدون ضغوط على عكس الفريق الأبيض الذى تشير كل التوقعات إلى إمكانية تأهله إلى الدور الـ16 من كأس مصر.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو قير الأسمدة ودرس كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

