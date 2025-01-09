شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب بنى سويف وسط إشادة كبيرة من المحافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار رؤية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، برئاسة المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للتوسع فى مجال الاستثمار الرياضى من خلال تدشين فروع جديدة لأندية سيتى كلوب فى مختلف المحافظات، افتتح مجلس ادارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة، ياسر الرملى اليوم الخميس، المرحلة الأولى التجريبية، لفرع بنى سويف بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمهندس أحمد عطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، بجانب أعضاء مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية.

ويعتبر فرع سيتى كلوب ببنى سويف هو أحدث أعضاء عائلة سيتى كلوب، وهو الافتتاح الأول بعد تولى الكابتن، ياسر الرملى المهمة كرئيس لمجلس ادارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية.

وتفقد المحافظ، مستجدات وسير أعمال التطوير التي يتم تنفيذها على عدة مراحل متدرجة، وذلك ضمن الخطة العامة لتطوير فروع أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها المنتشرة بأنحاء الجمهورية تحت شعار"بنبني نادي يبني جيل"

واستمع المحافظ لعرض موجز عن سير الأعمال التي نُفذت ضمن المرحلة الأولى وشملت: كيدز اريا "منطقة أطفال"، مناطق جلوس ، مبنى ألعاب إلكترونية، مسجد ، حمامات، جيم رجالي ونسائي، مبني تغيير ملابس، بوابة، فيما تتضمن المرحلة الثانية: ملاعب خماسي، ملعب متعدد، ملاعب تنس، الصالة المغطاة، مناطق جلوس للأعضاء، بينما تشمل المرحلة الثالثة: المبنى الاجتماعي، حمام سباحة عائلي، حمام سباحة أوليمبى، مناطق جلوس للأعضاء.

وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال المنفذة بالمرحلة الأولى، خاصة وأنها تجمع بين السرعة والجودة، وتعد إضافة هامة ونوعية لأبناء المحافظة، ليس على مستوى الإنشاءات والجوانب الرياضية فقط بل على المستوى الاجتماعي والثقافى والترفيهي، مؤكدا أن تطوير النادي سيدعم المنظومة الرياضية بالمحافظة من القيمة المضافة التي ستتحقق بالانتهاء من هذا المشروع الحيوي، حيث يعتبر المشروع دفعة جيدة في مجال تدعيم البنية التحتية ليمثل فرصة كبيرة وداعمة لجهود النهوض بقطاع الرياضة بالمحافظة وفرصة ومتنفسا لأهالي بني سويف.

وقال الكابتن ياسر الرملي رئيس مجموعة سيتي كلوب أن المجموعة ماضية وفق خطة شركة استادات الوطنية نحو التوسع في افتتاح فروع جديدة وتطوير الفروع الحالية بكل المنشآت التي يتطلبها النشاط الرياضي لتنفيذ استراتيجية سيتي كلوب بتحويلها إلى قاعدة رياضية في جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد عطية نائب رئيس شركة استادات الوطنية على استمرار شركة استادات في نهجها الوطني بالمساهمة في تشكيل مجتمع ايجابي، نواته النادى ودعمه بكل الوسائل الرياضية والاجتماعية من أجل تنشئة أجيال على أسس سليمة وروابط قوية سواء في محيطها المحلي أو انتمائها الحقيقي للوطن.

يذكر أن أعمال تأسيس المرحلة الأولى في سيتى كلوب بنى سويف قد بدأت فى أكتوبر 2024 و تم الانتهاء منها فى ديسمبر 2024 ، ويستقبل سيتى كلوب الأعضاء بداية من يوم الخميس 9 يناير الجارى.

ويأتي افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب بنى سويف اتساقا مع توجهات الدولة المصرية للتنمية، المتمثلة في افتتاح الفروع في مختلف المحافظات وانشاء بعض الملاعب والاستادات في المحافظات.

وتتجه شركة استادات للاستثمار الرياضى والمالكة لأندية سيتى كلوب للتوسع في مجال الاستثمار لتقديم إضافة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي في مصر ، فضلاً عن دور أندية سيتى كلوب المنتظر في نشر ممارسة الرياضة علي المستوي الوطنى وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.



اثناء افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب



افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب



افتتاح سيتي كلوب



الحضور في افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب



جولة تفقدية خلال افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب



سيتي كلوب بني سويف



سيتي كلوب



صورة جماعية من افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب



محافظ بني سيوف والرملي من افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب



من افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب



من فعاليات افتتاح المرحلة الأولى لفرع سيتى كلوب