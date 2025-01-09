شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقود هجوم الزمالك أمام أبو قير فى كأس مصر.. وصبحي فى حراسة المرمي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد قليل بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

ووجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك العديد من النصائح والتحذيرات للاعبى الفريق، قبل المباراة ، وعلى رأسها عدم الاستهانة بالخصم أو استسهال المباراة، خاصة أن المنافس لديه طموحات كبيرة وسيلعب اللقاء بدون ضغوط على عكس الفريق الأبيض الذى تشير كل التوقعات إلى إمكانية تأهله إلى الدور الـ16 من كأس مصر.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو قير الأسمدة ودرس كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.