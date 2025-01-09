شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعقد جلسة مع النيجيرى جون إيبوكا لحسم مصيره والعرض الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى سيراميكا على عقد جلسة مع النيجيرى جون إيبوكا مهاجم الفريق لحسم مصيره، سواء بتجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، أو الموافقة على رحيله للدورى الليبيى.

ويسعى مسئولو سيراميكا لتجديد عقد المهاجم النيجيرى نظرا لإمكانيات الكبيرة، إلا أن اللاعب تحفظ على التجديد بعد ابتعاده عن المشاركة بصورة أساسية مع الفريق فى ظل اعتماد أيمن الرمادى المدير الفنى على الجنوب أفريقى فخرى لاكاى.

وسيكون أمام سيراميكا مناقشة العروض الليبية التى تلقاها اللاعب من أجل الاستفادة المادية من بيعه فى الانتقالات الشتوية الحالية، حتى لا يرحل بنهاية الموسم بشكل مجانى لانتهاء تعاقده.

ويعقد مسئولو سيراميكا جلسة مع جون إيبوكا بعد مباراة الفريق مع طلائع الجيش التى تجمعهما الجمعة فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع فى ترتيب دورى nile برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وتلقى خسارة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.