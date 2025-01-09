شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل النهائى لجهاز طلعت يوسف في قيادة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

أعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى التشكيل النهائى للجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم بقيادة

طلعت يوسف وذلك علي النحو التالي :-

1. -طلعت يوسف مدير فنى

2. -اللواء عبد الجليل إمام - مدير الكرة

3. -منير عقيلة مدرب عام

4.- حسن موسى - مدب عام

5 -محمد لطفى - مدرب

6 -السيد السويركى - مدرب حراس مرمى

7.- دكتور محمد سعد مخطط أحمال

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بـ جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، حققها زعيم الثغر بعد أن نجح في تحقيق انتصارين، وسقط في فخ التعادل بثلاث مناسبات وتلقى هزيمتين.

كان قد قاد المدرب الراحل نيكوديموس بابافاسيليو الفريق في 9 مواجهات حقق انتصارين فقط وتعادل في 3 مواجهات وسقط في فخ الهزيمة بـ4 مباريات، كان آخرها الخروج من دور الـ32 بمسابقة كأس مصر عقب الهزيمة من تيم إف سي بهدفين نظيفين.

على جانب آخر، كشف إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين بنادي الاتحاد السكندري موقف طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق، من تدريب زعيم الثغر، بعدما سبق واستقال من تدريب مودرن سبورت منذ فترة قصيرة.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على عدم أحقية أي مدرب في تدريب فريق آخر في نفس الموسم في حالة الاستقالة من تدريب أي فريق في الدوري الممتاز.

وأكد جابر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن موقف طلعت يوسف سليم في تدريب الاتحاد بعد تجربة مودرن سبورت، حيث أنه قام بفسخ عقده بالتراضي مع نادي مودرن سبورت في ديسمبر الماضي، وهو ما يمنحه الحق في تولي قيادة زعيم الثغر بدون أية مشاكل.

شدد جابر على أن موقف يوسف كان سيكون غير قانوني لو تم بالاستقالة ولكن ما حدث أنه تم فسخ العقد بالتراضي.