شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يؤمن موهبته الصاعدة فى كرة السلة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالخميس، 09 يناير 2025 01:06 م
أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع رامى مجدى أحد ابرز المواهب الصاعدة
في كرة السلة المصرية.
رامي مجدي من مواليد "2008" وطوله " 198 " سم ويُجيد اللعب في مركز لاعب الجناح " 3 " و هو أحد أبناء زعيم الثغر.
ووقع رامى مجدي على عقده الجديد مع الاتحاد لمدة عامين قابل للتجديد و ذلك أعتبارا من مايو 2025 عقب نجاح المفاوضات مع اللاعب و أسرته حيث كان يملك أكثر من عرض خارجى للاحتراف ، و ذلك بحضور الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق.
و حرص رئيس النادى على إبرام التعاقد مع رامى مجدى في إطار نهج مجلس إدارة النادى في الحفاظ على المواهب الصاعدة و المميزة
رامی مجدى لاعب دولى شارك في بطولة إفريقيا للشباب تحت 16 عام سنة 2023 بتونس و كأس العالم للشباب تحت 17 عام سنة 2024 بتركيا.
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