شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يؤمن موهبته الصاعدة فى كرة السلة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع رامى مجدى أحد ابرز المواهب الصاعدة

في كرة السلة المصرية.

رامي مجدي من مواليد "2008" وطوله " 198 " سم ويُجيد اللعب في مركز لاعب الجناح " 3 " و هو أحد أبناء زعيم الثغر.

ووقع رامى مجدي على عقده الجديد مع الاتحاد لمدة عامين قابل للتجديد و ذلك أعتبارا من مايو 2025 عقب نجاح المفاوضات مع اللاعب و أسرته حيث كان يملك أكثر من عرض خارجى للاحتراف ، و ذلك بحضور الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق.

و حرص رئيس النادى على إبرام التعاقد مع رامى مجدى في إطار نهج مجلس إدارة النادى في الحفاظ على المواهب الصاعدة و المميزة

رامی مجدى لاعب دولى شارك في بطولة إفريقيا للشباب تحت 16 عام سنة 2023 بتونس و كأس العالم للشباب تحت 17 عام سنة 2024 بتركيا.