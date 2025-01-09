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الاتحاد السكندري يؤمن موهبته الصاعدة فى كرة السلة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الخميس، 09 يناير 2025 01:06 م

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع رامى مجدى أحد ابرز المواهب الصاعدة
في كرة السلة المصرية.

رامي مجدي من مواليد "2008" وطوله " 198 " سم ويُجيد اللعب في مركز لاعب الجناح " 3 " و هو أحد أبناء زعيم الثغر.

ووقع رامى مجدي على عقده الجديد مع الاتحاد لمدة عامين قابل للتجديد و ذلك أعتبارا من مايو 2025 عقب نجاح المفاوضات مع اللاعب و أسرته حيث كان يملك أكثر من عرض خارجى للاحتراف ، و ذلك بحضور الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق.

و حرص رئيس النادى على إبرام التعاقد مع رامى مجدى في إطار نهج مجلس إدارة النادى في الحفاظ على المواهب الصاعدة و المميزة
رامی مجدى لاعب دولى شارك في بطولة إفريقيا للشباب تحت 16 عام سنة 2023 بتونس و كأس العالم للشباب تحت 17 عام سنة 2024 بتركيا.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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