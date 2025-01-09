شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعرض لوقف القيد مجددا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

أدرج الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نادى الإسماعيلى مجددا في الأندية الموقف قيدها بتاريخ 8 / 1 / 2025، بعدما تم فتح قيده لمدة أيام بسيطة بعد تخفيض العقوبة التأديبية من فترتين لفترة واحدة.

وظهر اسم الإسماعيلى مجددا في قائمة الأندية الممنوع من القيد على موقع الفيفا، مما يعيد الأزمة مجددا أمام مسئوليه ويحرمهم من قيد صفقات جديدة حال عدم حل هذه الأزمة مجددا.



وقف قيد الإسماعيلى

ويعانى الإسماعيلى في الوقت الحالي من عدة أزمات، تتطلب إنهائه أكثر من قضية والتي أبرزها الإيفوارى جان موريل لاعب الفريق السابق الذى أيّدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكم قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.

واتفق الإسماعيلى مع اللاعب على تقسيط المبلغ على 3 أقساط دفع الدراويش أول قسط في 15 نوفمبر الماضى، ولكنه لم يرسل القسط الثانى الواجب سداده في 15 ديسمبر الماضى بخلاف القسط الأخير 15 يناير الجارى، وهو ما قد يكون سببا في وقف القيد مجددا.

بجانب جان موريل، هناك شكوتين من البوليفي كارميلو ألجاراناز الذى حصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بأحقيته فى الحصول على مبلغ قدره 444 ألف دولار أمريكي، والجزائرى محمد بن خماسة، الذى حصل هو الآخر على حكم بأحقيته لـ373 ألف دولار أمريكى فقط لا غير.