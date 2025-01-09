شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستمر في توظيف إمام عاشور بمركز الجناح لحين ضم صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

يستمر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في توظيف إمام عاشور في مركز الجناح في مباراة استاد أبيدجان الايفواري يوم السبت المقبل، بعدما شارك في هذا المركز في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري.

ويضطر كولر للدفع بإمام عاشور في مركز الجناح بدلا من وسط الملعب في ظل النقص العددي الحاد في مركز الجناح وعدم وجود لاعبين كافيين في هذا المركز بخلاف حسين الشحات، بسبب الإصابات ورحيل بعض اللاعبين.

ويغيب الثنائي طاهر محمد طاهر ورضا سليم للإصابة، فيما رحل بيرسي تاو عن الأهلي وانضم إلى نادي قطر القطري في الميركاتو الحالي.

ولا يوجد لاعبين بخلاف إمام عاشور وحسين الشحات يجيدون اللعب في مركز الجناح، حيث يضطر كولر إلى توظيف لاعبين للعب في هذا المركز او تغيير طريقة اللعب واللعب بطريقة 3 / 4 / 3 كما حدث في مباراة سموحة الأخيرة.

ويرغب كولر في حسم الصفقات في أسرع وقت من أجل التغلب على أزمة الغيابات المؤثرة في مركز الجناح وتدعيم هذا المركز بلاعبين مميزين في الخط الأمامي ورأس الحربة.