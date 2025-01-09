شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: التفاوض مستمر مع الجزيرى لحل أزمة المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن سيف الجزيرى لاعب الفريق، لم تنتهى أزمته مع الفريق حتى الان، والخاصة بمستحقاته المتأخرة، لدى النادى ، التي تبلغ راتب 3 أشهر بالإضافة إلى قيمة مستحقاته القديمة التي تبلغ 550 ألف دولار.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن التفاوض مع اللاعب مازال مستمر للوصول الى حل بعد أن جمع متعلقاته أمس من النادى ، ورفض الدخول في معسكر الفريق استعداد لمواجهة أبو قير للأسمدة بكأس مصر

وغاب سيف الجزيرى عن تدريب اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر، وينتظر اللاعب إيداع مستحقاته غدا فى حسابه، وحال عدم إيداع المستحقات سيكون من حقه فسخ التعاقد.

وكان مصدر كشف لليوم السابع، أن مطالب سيف الجزيرى عبارة عن راتب 3 أشهر "منذ انطلاق الموسم الجديد"، بالإضافة إلى قيمة المستحقات القدمية التى تبلغ 550 ألف دولار، وحصل منها اللاعب على دفعة واحدة فقط مقابل التنازل عن الإنذار الأول، وبعدها لم يحصل على باقى المستحقات من حينها.

وتابع المصدر تصريحاته أنه بعد انقضاء مهلة الـ 15 يومًا ولم يقُم مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعب سيكون من حقه فسخ التعاقد، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، حيث أوضح أنه بمجرد إرسال النادى ميل رسمى للاعب موقع من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، يصبح من حق اللاعب المطالبة بقيمته.