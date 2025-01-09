شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف كهربا من الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاعلامى أحمد شوبير ان محمود كهربا لاعب الأهلى لديه الفترة الحالية عرضان للانتقال إلى احدهما، الأول من لبيبا ، والثانى من العراق، ومن المقرر أن يقوم بالبت في العروض التي تلقاها اليوم أو غد لاتخاذ قرار بشكل نهائي في الموافقة على أي عرض منهم .

وأضاف شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر إذاعة اون سبورت إف إم ، أنه يعتقد أن العروض سبب عدم سفر كهربا مع الأهلى الى كوت ديفوار، لأنه مشغول بهذا الأمر، ويريد أن يلعب سواء انتقل للموافقة على أحد العرضين أو البقاء في الأهلى

وفيما يخص يحيى عطية الله لاعب الفريق فقال شوبير أنه إذا كانت مدة غيابه عن الفريق شهر ونصف للإصابة ، فبالتالى سيغيب عن عدة لقاءات لفريقه، بدءا من ستاد ابيدجان التي تقام 11 يناير، حتى مباراة الاهلى و الجيش المقرر لها 5 مارس.

وأشار شوبير أن المباريات ستكون أمام الجونة، أورلاندو، فاركو، بيراميدز، مودرن سبورت، بتروجت، المحلة ، الاسماعيلى، الزمالك بالإضافة إلى حرس الحدود