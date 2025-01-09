شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره أو قير للأسمدة في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، فى لقاء لن يكون سهلاً على الفريق الأبيض لا سيما أن مواجهات الكأس دائماً ما تتسم بالإثارة وتحمل فى طياتها العديد من المفاجآت.

موعد مباراة الزمالك و أبو قير للأسمدة

تقام مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في الثانية و النصف من ظهر اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

استعداد الزمالك لمواجهة أبو قير

وحرص الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو قير الأسمدة ودرس كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

تحذيرات جروس للاعبى الزمالك

وحذر جروس لاعبى الزمالك من الاستهتار بالخصم ، و طالبهم ببذل أقصى جهد في المباراة، بالإضافة إلى تسجيل الأهداف المبكرة التي تربك حسابات الفريق المنافس.

