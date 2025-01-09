شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري جون إيبوكا يقترب من الدورى الليبى في الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النيجيري جون إيبوكا مهاجم نادى سيراميكا، عروضا من الدورى الليبي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع سيراميكا في الفترة الماضية.

ويحق للنيجيرى جون إيبوكا التوقيع لأى نادٍ في الوقت الحالي دون الرجوع إلى سيراميكا، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويدرس جون إيبوكا حاليا العروض التي تلقاها في الفترة الحالية لاختيار الأنسب له، في ظل فشل انتقاله إلى أهلى طرابلس الليبى في بداية الموسم الحالي لخلافات حول راتب اللاعب بعد موافقة سيراميكا.

ومن جانب آخر، استقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على إعادة محمد بسام إلى حراسة الفريق أمام طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

وغاب محمد بسام عن سيراميكا فى مباراته الماضية أمام لافيينا فى كأس مصر، التى فاز بها الفريق بثلاثية نظيفة، والتى تواجد خلالها محمود كوكو فى حراسة الفريق.

ويعيد أيمن الرمادى حارسه محمد بسام إلى حماية عرين الفريق أمام طلائع الجيش، بعدما منح فرصة المشاركة لمحمود كوكو الذى ظهر بشكل جيد خلال المباراة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع فى ترتيب دورى nile برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وتلقى خسارة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.