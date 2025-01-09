شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم المهلة الأخيرة قبل فسخ الجزيرى عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى اليوم المهلة التي منحها سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمسئولى النادى، لسداد مستحقاته المتأخرة ، والتي تبلغ راتب 3 أشهر بالإضافة إلى مستحقات قديمة تصل الى 550 ألف دولار.

وحال عدم قيام الزمالك بإيداع المستحقات في حساب اللاعب اليوم يكون من حقه فسخ التعاقد مع الزمالك ، و المطالبة بالمستحقات المتأخرة ، بالإضافة إلى قيمة عقده الجديد مع الأبيض.

وسبق وقدم الجزيرى انذار لنادى الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية سواء عن الموسم الجارى أو الجزء المتبقي من الموسم الماضى، مع مهلة 15 يوما لسداد المستحقات، ومن المقرر أن تنتهى مهلة الإنذار اليوم الخميس.

وجمع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك متعلقاته من النادى أمس وغادر القلعة البيضاء، كما غاب عن تدريب أمس استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر، وينتظر اللاعب إيداع مستحقاته اليوم فى حسابه، وحال عدم إيداع المستحقات سيكون من حقه فسخ التعاقد.