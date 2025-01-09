شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، باللقاء الذى يجمع الفريقين في الثانية و النصف ظهرا، باستاد القاهرة الدولى

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة للتأهل الى الدور التالى، بينما يطمح محمد عطية المدير الفنى لأبو قير تحقيق المفاجأة أمام الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم، وعمل مدرب أبو قير خلال اليومين الماضيين على تحفيز لاعبيه وإزالة الضغوط النفسية،من عليهم وطالبهم بالفوز أمام الفريق الأبيض على الرغم من صعوبة المباراة عليهم.

ومن المتوقع أن يخوض كريستيان جروس المدير الفني للزمالك المباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد صبحى حراسة المرمى ، أحمد فتوح، حمزةالمثلوثى، أحمد محمود ، محمود حمدى الونش، في خط الدفاع، وفيما يخص الوسط نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، و أحمد عبد الرحيم إيشو، وفى الهجوم كونراد ميشالاك، و ناصر منسى بالإضافة إلى احمد سيد زيزو

