شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد كهربا من رحلة كوت ديفوار يقربه من الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استبعد الجهاز الفني للأهلي محمود كهربا لاعب الفريق من رحلة سفر الفريق إلى كوت ديفوار استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء استبعاد كهربا من رحلة كوت ديفوار على خلفية اقترابه من رحيله عن الأهلي والانضمام إلى الدوري الليبي في ظل امتلاكه عرضين من ناديي الاتحاد والسويحلي الليبيين، بعدما فضل الرحيل عن الأهلي لاستعادة مستواه قبل العودة للفريق الأحمر في نهاية الموسم الحالي.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى عن قائمة الفريق المتوجهة إلى كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى شهدت عودة محمد هانى بعد غياب طويل للإصابة، مع استبعاد كهربا.

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.‏