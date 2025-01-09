شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تصل مطار القاهرة للسفر لنيجيريا لمواجهة إنيمبا بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برئاسة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي، إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، استعداداً للسفر إلى نيجيريا لمواجهة فريق إنيمبا بالكونفدرالية.

وأعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى نيجيريا استعدادًأ لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وتضم القائمة 23 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع: باهر المحمدي ، محمد دبش ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي، حسن علي ، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم ، كريم بامبو ، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: صلاح محسن ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

وعاد عبد الرحيم دغموم إلى قائمة المصري بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم اللاعب الجزائري من المشاركة في اللقاء الماضي أمام الزمالك، بينما غاب كريم العراقي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما عاد باهر المحمدي مدافع الفريق إلى القائمة بعد تعافيه من الإصابة.



لاعبو المصرى



المصرى



على ماهر