شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يتحدى مفاجآت كأس مصر بروشتة تحذيرية للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك العديد من النصائح والتحذيرات للاعبى الفريق، قبل مواجهة أبو قير للأسمدة فى المباراة المقرر لها فى الثانية والنصف عصر اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وعلى رأس النصائح التى قدمها جروس للاعبى الفريق، عدم الاستهانة بالخصم أو استسهال المباراة، خاصة أن المنافس لديه طموحات كبيرة وسيلعب اللقاء بدون ضغوط على عكس الفريق الأبيض الذى تشير كل التوقعات إلى إمكانية تأهله إلى الدور الـ16 من كأس مصر.

ويدرس السويسرى جروس إجراء بعض التبديلات الطفيفة على تشكيل المباراة، حيث ينوي إشراك محمد صبحى فى حراسة المرمى على حساب محمد عواد الحارس الأساسي،وذلك من أجل عملية التدوير فى هذا المركز والحفاظ على مستوى الثنائى ومعدل المنافسة بينهما.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد،خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى زيزو.