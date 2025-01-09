شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعرض برنامج منتخب مصر فى معسكر مارس على هانى أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من برنامج الفراعنة خلال معسكر مارس المقبل، استعدادا لعرضه على هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، في أول تعامل مباشر بينهما فيما يخص مستقبل المنتخب الأول.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، 17 مارس 2025 للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يأتي هذا المعسكر في إطار الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب، والتي تهدف لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمباراتين الحاسمتين.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.