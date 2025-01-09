شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مدة غياب أشرف داري عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أشرف داري مدافع الأهلي للفحص الطبي والأشعة من أجل تحديد مدة غيابه عن الفريق الأحمر، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سموحة بالدوري أول أمس الثلاثاء، وهو ما تسبب في غيابه عن مباراة فريقه القادمة أمام استاد أبيدجان.

واشتكى أشرف داري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية بين شوطي مباراة سموحة ليتم استبداله بين الشوطين ويشارك بدلا منه أحمد نبيل كوكا.

ويعاني فريق الأهلي من غيابات كثيرة تضرب صفوف الفريق الأحمر فى رحلة كوت ديفوار غد الخميس، استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أبرزهم يحيى عطية الله وأشرف داري وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ورضا سليم للإصابة وعدم الجاهزية الفنية وبيرسي تاو بسبب الرحيل عن الأهلي وإمام عاشور بسبب الإيقاف.



