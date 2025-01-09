شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة فى المباراة المقرر لها فى الثانية والنصف عصر اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر فى لقاء لن يكون سهلاً على الفريق الأبيض لا سيما أن مواجهات الكأس دائماً ما تتسم بالإثارة وتحمل فى طياتها العديد من المفاجآت.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو قير الأسمدة ودرس كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

كان جروس تحدث مع اللاعبين عن أهمية مباراة الفريق المقبلة في بطولة كأس مصر، مؤكدًا على ضرورة البحث عن تسجيل الأهداف مبكراً من أجل تفادي أي مفاجآت في لقاء الكأس.

وقال جروس للاعبين: "أريد منكم أن تظهروا في المباريات بكل قوة بنفس الصورة التي تظهرون عليها في التدريبات".