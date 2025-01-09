شكرا لقرائتكم خبر عن احذر يا زمالك.. أبو قير للأسمدة يتسلح بالثلاثيات قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق أبو قير للأسمدة بقيادة محمد عطية، بالثلاثيات قبل مواجهة الزمالك في الثانية والنصف عصر غد الخميس، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ثلاثيات أبو قير

ويشهد فريق أبو قير للأسمدة تطورا كبيرا في النتائج بعد الفوز على بلدية المحلة في الدور التمهيدى بكأس مصر بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على المقاولون العرب متصدر دورى المحترفين بثلاثية نظيفة.

ويسعى محمد عطية لمواصلة نتائجه المميزة خلال هذه الفترة والإطاحة بفريق الزمالك من دور الـ32 والتأهل لدور الـ16 ليسجل المفاجأة الكبرى في الكأس حتى الآن.

ويحتل فريق أبو قير للأسمدة المركز الرابع في ترتيب دورى المحترفين برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.