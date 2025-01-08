شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يغيب عن الأهلي في رحلة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

يغيب أشرف داري مدافع الأهلي عن رحلة سفر فريقه إلى كوت ديفوار غد الخميس استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض أشرف داري للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة سموحة بالدوري أمس، ليتم استبداله وشارك بدلا منه أحمد نبيل كوكا.

وواصل الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة ‏الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات ‏القادمة.‏

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في ‏الجيم، وفقا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.‏

وتراجع فريق الأهلي للمركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوز منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية نظيفة بالجولة الرابعة.