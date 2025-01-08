شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة شقيق أحمد رفعت لمقر نادى مودرن سبورت وإنهاء أزمة المستحقات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وليد دعبس، رئيس نادى مودرن سبورت، على استقبال شقيق الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق السابق مساء اليوم والاجتماع به، لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة.

وقام وليد دعبس باصطحاب شقيق أحمد رفعت إلى غرفة خلع الملابس والقيام بالتقاط صورة تذكارية بجانب صورة الراحل أحمد رفعت.

وكان نادى مودرن سبورت أصدر بيانا رسميا رداً على قرار لجنة شئون اللاعبين بشأن مستحقات أحمد رفعت لاعب الفريق السابق، وذلك بعد إلزام اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، بسداد مستحقات ورثة الراحل أحمد رفعت، لاعب الفريق الذي وافته المنية خلال الأشهر الماضية، وجاء قرار الجبلاية بإلزام إدارة مودرن سبورت، بسداد مستحقات اللاعب البالغة 22 مليون و250 ألف جنيه، لأسرة الراحل، بعد الشكوى التي تقدم بها محمد رفعت شقيق اللاعب ضد النادي لعدم سدادهم مستحقاته، لإدارة شئون اللاعبين بالجبلاية.

كما ألزم اتحاد الكرة إدارة النادي بسداد مبلغ وثيقة التأمين المقررة لصالح اللاعب، مطالبا مسئولي مودرن بسرعة سداد مستحقات ورثة الراحل.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالى..

أولاً: يؤكد نادي مودرن سبورت التزامه الكامل بأداء كافة مستحقات ابن النادى المرحوم/ أحمد رفعت لورثته الشرعيين وذلك طبقاً للتعاقد المبرم بين النادي واللاعب، ويؤكد كذلك على أداء تلك المستحقات وفقاً للمواعيد المحددة بعقد اللاعب حتى نهاية مدته موسم 2025/2026.

ثانياً: أن النادي يقوم بـ أداء كافة مستحقات اللاعب طبقاً للعقد منذ إصابته وحتى اليوم وذلك في حساب شقيق اللاعب البنكي. (مرفق صور من الايداعات البنكية).

ثالثاً: تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت أنها لم تقصر في أداء كافة حقوق اللاعب كاملة حال حياته ولورثته الشرعيين من بعد وفاته وذلك وفقاً لبنود عقد اللاعب واحتراماً للوائح والقوانين المنظمة لذلك وأنها مستمرة في أداء مستحقات اللاعب وفقاً للمواعيد المحددة بعقد اللاعب وحتى نهاية مدة العقد.

وفي النهاية تؤكد إدارة مودرن سبورت على أن اللاعب المرحوم: أحمد رفعت ابن لنادي مودرن سبورت ولم نتخلى عنه لحظة واحدة منذ إصابته وحتى وفاته وإدارة النادي مستمرة في أداء كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية مدة العقد بانتهاء موسم 2025/2026.



زيارة شقيق أحمد رفعت لمقر مودرن سبورت برفقة وليد دعبس رئيس النادى (2)



زيارة شقيق أحمد رفعت لمقر مودرن سبورت برفقة وليد دعبس رئيس النادى (3)



زيارة شقيق أحمد رفعت لمقر مودرن سبورت برفقة وليد دعبس رئيس النادى (4)



زيارة شقيق أحمد رفعت لمقر مودرن سبورت برفقة وليد دعبس رئيس النادى (5)



زيارة شقيق أحمد رفعت لمقر مودرن سبورت برفقة وليد دعبس رئيس النادى (6)