شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب رجال اليد أمام النرويج فى بطولة إسبانيا الدولية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره النرويجى بنتيجة 33-29 فى إطار بطولة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فىيها المنتخب استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها الدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وتضم دورة إسبانيا الودية، منتخبات مصر والنرويج ورومانيا وإسبانيا والأرجنتين وسلوفاكيا، ويخوض خلالها منتخبنا ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلعب مع النرويج ورومانيا والمواجهة الثالثة تتحدد حسب سير المنافسات.

ويرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج ،خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

ويتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير المقبل قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.