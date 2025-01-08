شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخطر باسم مرسي ودياب ودياورا بفسخ العقد في يناير والان مع تفاصيل الخبر

اخطر جهاز الكرة بنادي طلائع الجيش باسم مرسي وموسي دياورا ومحمد دياب لاعبو الفريق بفسخ العقد لرحيلهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الطلائع جلسات مع اللاعبين الثلاثة لبدء إجراءات فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين حتي يبدأ هؤلاء اللاعبين في البحث عن نادي اخر قبل غلق باب القيد الشتوي .

وخرج الثلاثى من حسابات الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني طوال الفترة الماضية .

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 7 لقاءات بفوزين وتعادلين و 3 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.