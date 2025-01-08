شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يطالب ريفو بعرض رسمي للموافقة على رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو الترسانة من أحمد رفعت ريفو صانع ألعاب الفريق بعرض رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للموافقة على رحيله .

كان أحمد رفعت قد دخل في صدام قوى مع أحمد كشرى المدير الفني للفريق منذ حضور الأخير على رأس القيادة الفنية للشواكيش ، وهو ما أدى للموافقة على رحيله .

يذكر أن أحمد رفعت من اللاعبين الذين نجحوا في الصعود أكثر من مرة مع العديد من الأندية كان أخرها غزل المحلة الموسم الماضى .

من ناحية أخرى حقق فريق كهرباء الإسماعيلية فوزا كبيرا على فريق بترول أسيوط بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار الجولة السادسة عشر من دورى المحترفين.

سجل أهداف كهرباء الإسماعيلية كل من مؤمن ابراهيم، محمد السيد شيكا (ثلاثة أهداف)، كريم أشرف.

بهذه النتيجة رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بترتيب دورى المحترفين، فيما بقى بترول أسيوط عند النقطة 22 في المركز الثامن.

وفى مباراة أخرى، حسم التعادل السلبى مواجهة طنطا مع ديروط، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع طنطا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر، فيما رفع ديروط رصيده إلى 10 نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتستكمل غد الخميس مباريات الجولة السادسة عشر بمواجهة لافيينا مع منتخب السويس، والقناة مع سبورتنج، والترسانة مع وى.