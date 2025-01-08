شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يتحرك إلى الزمالك لعقد جلسة طارئة مع حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مسئولو نادى الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق من أجل عقد جلسة طارئة مع مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب لحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وعلم ”الخليج 365” أن اللاعب في طريقه إلى نادى الزمالك للاجتماع بمسئولى النادى الأبيض لمحاولة الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف قبل تطور الأمور.

وجمع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى متعلقاته من النادى وغادر القلعة البيضاء.

وغاب سيف الجزيرى عن تدريب اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر، وينتظر اللاعب إيداع مستحقاته غدا فى حسابه، وحال عدم إيداع المستحقات سيكون من حقه فسخ التعاقد.

وكان مصدر كشف لليوم السابع، أن مطالب سيف الجزيرى عبارة عن راتب 3 أشهر "منذ انطلاق الموسم الجديد"، بالإضافة إلى قيمة المستحقات القدمية التى تبلغ 550 ألف دولار، وحصل منها اللاعب على دفعة واحدة فقط مقابل التنازل عن الإنذار الأول، وبعدها لم يحصل على باقى المستحقات من حينها.

وتابع المصدر تصريحاته أنه بعد انقضاء مهلة الـ 15 يومًا ولم يقُم مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعب سيكون من حقه فسخ التعاقد، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، حيث أوضح أنه بمجرد إرسال النادى ميل رسمى للاعب موقع من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، يصبح من حق اللاعب المطالبة بقيمته.